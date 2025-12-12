Los padres acusados de la muerte de su bebé en Ciudad Real vivían de okupas y solían discutir, aseguran los vecinos

Detenidos dos padres por la muerte violenta de su bebé de seis meses en Ciudad Real

Consternación en Ciudad Real capital, donde este viernes han sido detenidos un padre y una madre acusados de la muerte violenta de su bebé de seis meses. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el número 36 de la calle Toledo, un piso okupa. Las autoridades han recibido varios avisos de terceros sobre las 10:30 horas alertando de que algo estaba ocurriendo en el inmueble.

Un equipo de profesionales sanitarios se ha desplazado hasta el domicilio, pero no han podido hacer nada por salvar la vida del menor. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido tras haber detectado indicios violentos en el cuerpo del pequeño. La pareja tiene unos treinta años y residía con otra hija menor de la mujer, madre de otros dos hijos, según informan medios locales como 'La Tribuna de Ciudad Real'.

La fuente citada destaca que el padre y la madre del bebé estaban viviendo juntos en el domicilio -junto a la otra niña- desde el pasado mes de septiembre u octubre. Los vecinos aseguran haber escuchado alguna discusión "de vez en cuando", aunque no los llegaban a calificar de "problemáticos".

Un testigo afirma que escuchó "llorar" al niño

Un testigo afirma que escuchó "llorar" al niño esta pasada noche del jueves al viernes: "Es una pena lo ocurrido", han indicado al rotativo citado. La mujer habría vivido en el piso okupa sola con anterioridad, antes de empezar a convivir con el padre del bebé fallecido.

La madre del bebé tiene otros dos hijos: se está valorando su situación

Los Servicios Sociales de la Junta de Comunidades ya actuaron con la familia, prestando atención desde servicios sociales e interviniendo con la mujer, que tiene otros dos hijos, subraya la misma fuente. Todavía se está valorando la situación de esos dos menores, pendientes de la investigación que se ha abierto por la muerte del bebé.