MurciaLa Guardia Civil de la Región de Murcia está investigando como muerte violenta el hallazgo del cádaver de un hombre, a primera hora de esta mañana, en plena calle de Lo Pagán, en el municipio de San Pedro del Pinatar.

Una llamada al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' de un viandante, sobre las 6.00 horas de este domingo, daba la voz de alarma. Había encontrado en plena calle a un hombre, en medio de un charco de sangre. Los sanitarios a su llegada sólo pudieron certificar su muerte.

El levantamiento del cadáver, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, se ha producido a las 9.00 horas. El hombre, que no portaba documentación, presentaba una herida compatible con cualquier objeto punzante o arma blanca.

Del fallecido, de entre 25 y 35 años, apenas se sabe nada y será la autopsia la que determine la causa exacta de su muerte. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso y dar con el paradero del autor o autores de lo que parece un asesinato.