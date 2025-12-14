Localizan en una playa de Melilla un cadáver arrastrado por el temporal

La Guardia Civil ha encontrado un cadáver en avanzado estado de descomposición en una playa de Melilla

La borrasca Emilia activa alertas por fuertes lluvias en el sureste peninsular

Compartir







MelillaLa Guardia Civil ha localizado este domingo un cadáver en una playa de Melilla arrastrado por el fuerte temporal de levante que azota en la ciudad autónoma.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se trata de un varón cuya edad no se ha podido precisar por el mal estado en el que se encuentra el cuerpo tras llevar mucho tiempo en el mar.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Emilia deja lluvias fuertes en el sureste

El cadáver ha sido arrastrado hasta la playa de San Lorenzo por el fuerte oleaje

El fuerte oleaje ha arrastrado el cadáver hasta la playa de San Lorenzo, en Melilla, muy cerca del puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde la Guardia Civil lo ha localizado a primera hora de este domingo.

Tal y como ha podido observar EFE, varias patrullas del instituto armado se han desplazado poco antes de las nueve de la mañana hasta la playa, entre ellos varios agentes de la unidad criminalística.

PUEDE INTERESARTE La borrasca Emilia azota a Canarias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En un primer reconocimiento, los agentes únicamente han podido determinar que es un varón por el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver, que han tapado con una manta a la espera de que se decretara su levantamiento.

Melilla es una de las regiones que se están viendo afectadas por la borrasca Emilia, que este sábado obligó a activar el aviso amarillo por vientos del este de hasta 60 km/h y olas de tres metros hasta la madrugada de este domingo.