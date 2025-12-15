Rescatan en Alhama de Murcia a un hombre que había sido arrastrado por una riada

Los agentes de la Benemérita, junto a efectivos de bomberos, han sido los encargados de rescatar al hombre

Tormentas, lluvias, granizo y temperaturas en descenso en la jornada de este lunes 15 de diciembre

Compartir







MurciaLa Guardia Civil ha rescatado este lunes a un hombre que tras haberse visto sorprendido por una riada en una carretera en Alhama de Murcia había conseguido aferrarse a un árbol.

Según han informado fuentes de este cuerpo, alrededor de las 7 horas de esta mañana se ha recibido una llamada alertando de que un hombre había sido arrastrado por una riada en la rambla Guadalentín, a su paso por la carretera que une Alhama de Murcia con el polígono industrial de la localidad.

PUEDE INTERESARTE Un mensaje EsAlert avisa de la alerta roja por lluvias en todo el litoral de Valencia para este domingo

Las fuertes lluvias han sido las causantes de esta riada

Las fuertes lluvias registradas en la zona durante la madrugada han sido las causantes de esta riada, que ha arrastrado al hombre varios metros, hasta que ha podido agarrarse a un árbol, desde el que ha pedido auxilio.

Los agentes de la Benemérita, junto a efectivos de bomberos, han sido los encargados de rescatar al hombre, que presentaba síntomas de hipotérmia, quien ha sido asistido por los servicios sanitarios.

La alerta roja por lluvias decretada esta madrugada en el Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Vega del Segura preveía precipitaciones acumuladas de 180 l/m2. A primera hora de la mañana se ha bajado el aviso a nivel naranja, aunque se prevén todavía en la zona hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas.