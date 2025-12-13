Iván Sevilla 13 DIC 2025 - 18:26h.

Piden a los valencianos no transitar por puntos inundables y evitar desplazamientos innecesarios

La borrasca 'Emilia' llevará tormentas, viento y nieve tanto a Andalucía como al Mediterráneo

ValenciaDespués de las precipitaciones que cayeron en Cádiz, Huelva y Málaga, antes de que la borrasca 'Emilia' pusiera en aviso a 13 provincias este sábado, para este 14 de diciembre se activa la alerta naranja en Valencia por lluvias. Por eso, los bomberos han dado consejos para "evitar riesgos".

Con cientos de incidencias, Canarias ha sido de las zonas más afectadas por un temporal que está barriendo el sur peninsular y llegará en las próximas horas a la Comunidad Valenciana. Concretamente a partir de medianoche empiezan los avisos.

En toda la provincia valenciana pueden registrarse importantes cantidades de precipitación. Sobre todo, en el litoral norte y sur podrían acumularse hasta 170 litros por metro cuadrado en 12 horas. De forma local, incluso cabe la posibilidad de que se supere esa cifra.

En solo una hora pueden caer hasta 60 litros. Según detalla también la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el interior de la región también se esperan 100 litros por metro cuadrado en el mismo periodo de tiempo y 40 litros en una hora.

Ante una probabilidad de entre el 40 y el 70 %, los servicios de emergencias han decidido recordar a la ciudadanía qué medidas deben tomar, tanto de prevención como de protección. Durante toda la jornada dominical, ya que la alerta naranja estará activada hasta las 23:59 horas.

Evitar puntos inundables y revisar la decoración navideña

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia piden a la población evitar transitar por puntos inundables y los desplazamientos innecesarios. Especialmente por carretera, donde tienen que conducir con mucha precaución.

También recomiendan mantenerse alejados de cauces y barrancos por sus posibles crecidas. Las tormentas pueden llegar acompañadas de puntuales mangas marinas y pequeños tornados en zonas costeras, según advierte la Aemet.

Otro consejo en esta temporada navideña es revisar bien los anclajes de los elementos decorativos y luces instaladas en exteriores, por si se caen debido al fuerte viento. Lo mismo se debe hacer con toldos de las terrazas u otro tipo de mobiliario.

En el interior de las viviendas, recuerdan vigilar desagües o canalizaciones que pudieran estar obstruidas. Con estas pautas, buscan prevenir incidencias que puedan originarse por la borrasca 'Emilia'. Aunque los bomberos han aumentado los efectivos de cara al episodio meteorológico.

Advertencias por eventos al aire libre en los pueblos

Por otro lado, desde Emergencias 112 en la Comunidad Valenciana han instado a los municipios donde se hayan programado actividades al aire libre que presten atención a todos los avisos emitidos en relación al temporal.

Recuerdan que los eventos en el exterior de estas fechas, como las ferias o mercados navideños, son especialmente vulnerables ante las lluvias intensas, acompañadas de rachas de viento. Sobre todo, por desprendimiento de elementos desmontables.

En la provincia de Alicante, el pronóstico es de peligro bajo por unas lluvias mucho menos importantes. Pueden registrarse 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas del litoral e interior, con la misma probabilidad de entre el 40 y el 70 %.