El hombre asesinado en San Pedro del Pinatar se desangró tirado en la calle: buscan a los autores

Desangrado, abandonado en la calle, bocarriba y con los ojos abiertos: así se encontró el cadáver.

Los investigadores barajan la posibilidad de una reyerta callejera o un robo.

Desangrado, abandonado en la calle, bocarriba y con los ojos abiertos. Así fue encontrado el cadáver del hombre asesinado en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar. Nada pudieron hacer los servicios médicos al acudir al lugar de los hechos. Los restos mortales del hombre permanecen en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, en la cámara frigorífica del complejo, a la espera que alguien los reclame y se haga cargo de ellos.

Se investigan las causas del crimen

Mientras tanto se siguen investigando las causas de la muerte. La guardia civil, según la Opinión de Murcia, baraja la posibilidad de una reyerta callejera o un robo. Se cree, por lo tanto, que no estamos ante un crimen premeditado.

Se da la circunstancia de que vecinos alertaron de que se estaba produciendo una pelea multitudinaria en esa calle solo quince minutos antes del hallazgo del cadáver. Cuando la policía se personó en el lugar de los hechos no se encontró ninguna pelea.

Una llamada al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' de un viandante, sobre las 6.00 horas de este domingo, daba la voz de alarma. Había encontrado en plena calle a un hombre, en medio de un charco de sangre. El hombre, que no portaba documentación, presentaba una herida compatible con cualquier objeto punzante o arma blanca. Del fallecido, de entre 25 y 35 años, apenas se sabe nada y será la autopsia la que determine la causa exacta de su muerte.