Claudia Barraso 18 DIC 2025 - 18:14h.

Los servicios de emergencia han rescatado sin vida el cuerpo de un hombre que practicaba barranquismo en Gran Canaria

Los servicios de emergencia localizan sin vida al hombre de 50 años que murió cuando practicaba barranquismo en Charcos de Salao, en la zona de la carretera que conecta los municipios Artenara y la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria.

El cuerpo sin vida de la víctima ha sido localizado pasados la una de la tarde de este jueves. Los servicios de emergencia tuvieron que acceder a una zona donde es muy difícil llegar, cerca del barranco de Pino Gordo. Aún así, los agentes consiguieron llegar para rescatar al hombre, ya fallecido cuando le encontraron.

El hombre llevaba puesto ropa de neopreno. La última vez que se le vio fue el pasado miércoles. Personas de su entorno más cercano se esperaban lo peor cuando supieron que se había ido a practicar barranquismo. Su vehículo fue encontrado en el lugar donde algunos testigos sabían que había ido, según ha informado el medio 'Las Provincias'.

Así fue el rescate del cuerpo

Los agentes del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), del Gobierno canario junto con efectivos de la Policía Local de La Aldea, la Guardia Civil y Protección Civil, consiguieron hacerse con el cadáver del fallecido gracias a un helicóptero con el que accedieron a la zona. Aunque la víctima conocía bien la zona, ha fallecido mientras practicaba barranquismo.

Por el momento no hay más información de la identidad del fallecido ni han especificado las causas de la muerte, ya que no era la primera vez que practicaba este deporte en esta zona. Tampoco han ofrecido más detalles de cómo ha sido la operación y de cómo los agentes consiguieron rescatar el cuerpo de una zona tan difícil de llegar.