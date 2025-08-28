Patricia Martínez 28 AGO 2025 - 12:35h.

El hombre practicaba barranquismo cuando sufrió una lesión en una pierna y no podía ser rescatado a pie

La cascada del Ézaro, la única cascada de Europa que desemboca en el mar

Cee, A CoruñaUn hombre que estaba realizando barranquismo en la cascada del Xallas, en Dumbría, tuvo que ser rescatado este miércoles por el helicóptero Pesca 2. Sus lesiones impedían el rescate a pie, en una zona de acceso muy complicado.

Poco antes del mediodía de este miércoles, el 112 recibía el aviso: un hombre se encontraba herido, aparentemente con una pierna fracturada, en una zona de difícil acceso, en el río Xallas, en las cascadas del Ézaro.

Se movilizó entonces al servicio de Urgencias Sanitarias del 061, a los Bomberos de Cee, Guardia Civil y Protección Civil de Dumbría. Pero a pesar de los medios desplegados, el rescate se hacía imposible por tierra, dada la escarpada orografía de la zona. Fue entonces cuando se movilizó al helicóptero Pesca 2, de Salvamento Marítimo, quien organizó el rescate en medio de las rocas.

El helicóptero tuvo que realizar una espectacular y también complicada maniobra, adentrándose entre las paredes de la parte más alta de la cascada del Ézaro. El rescate exigió una precisión y coordinación extrema, ya que las corrientes de aire y la estrechez del cañón del río complicaban los movimientos. En el vídeo, grabado por los Bomberos de Cee, se puede ver como tras esas maniobras entre las rocas, los rescatadores logran subir al herido a la camilla, que se eleva suspendido del lugar. Finalmente, tras varios minutos, el hombre pudo ser evacuado y trasladado al hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

El herido estaba practicando barranquismo con un grupo de amigos en esa zona del río Xallas, cercano a la cascada del Ézaro, la única cascada de Europa que desemboca directamente al mar y uno de los lugares más espectaculares de Galicia. Un rincón que cada verano atrae a miles de visitantes, pero también una zona que en caso de accidentes, puede complicar mucho los rescates.