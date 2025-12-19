El arresto se produjo este miércoles por agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer

El Servicio Murciano de Salud instó a la paciente a formular una reclamación formal contra el detenido

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de agresión sexual en el centro de salud mental del barrio de San Andrés, en Murcia, según ha confirmado el Cuerpo de Seguridad Nacional.

Fuentes cercanas a la investigación han apuntado que el arresto se produjo este miércoles por agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y que el hombre ya ha pasado a disposición judicial.

El agresor trabajaba en el centro

Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) han recordado que el caso se encuentra bajo investigación policial y han señalado que están "aportando toda la información que se requiere" a la Policía Nacional.

Tras conocer los hechos, el SMS instó a la paciente a formular una reclamación formal, además de ofrecerle cambio de profesional y de centro de salud mental. Por su parte, el profesional denunciado se encuentra de baja.