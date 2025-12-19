La Policía Nacional detiene a un hombre por presunta agresión sexual en un centro de salud mental en San Andrés, Murcia
El arresto se produjo este miércoles por agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer
El Servicio Murciano de Salud instó a la paciente a formular una reclamación formal contra el detenido
La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de agresión sexual en el centro de salud mental del barrio de San Andrés, en Murcia, según ha confirmado el Cuerpo de Seguridad Nacional.
Fuentes cercanas a la investigación han apuntado que el arresto se produjo este miércoles por agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y que el hombre ya ha pasado a disposición judicial.
El agresor trabajaba en el centro
Desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) han recordado que el caso se encuentra bajo investigación policial y han señalado que están "aportando toda la información que se requiere" a la Policía Nacional.
Tras conocer los hechos, el SMS instó a la paciente a formular una reclamación formal, además de ofrecerle cambio de profesional y de centro de salud mental. Por su parte, el profesional denunciado se encuentra de baja.