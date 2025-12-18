El 'me too' ha estallado entre los políticos españoles con víctimas que se lanzan a denunciar casos de acoso o abuso sufridos durante años

El caso Francisco Salazar, un golpe al feminismo del Gobierno: "Es vomitivo"

En los últimos días se ha destapado una cascada de denuncias contra políticos y cargos públicos de distintos partidos, que ya suman nueve hombres implicados en casos de acoso, trato machista o presuntas agresiones sexuales al los que habría que añadir un décimo implicado, el chófer de la presidenta de Extremadura, María Guardiola. Informa Belén Martínez.

El primero en ser señalado fue Francisco (Paco) Salazar, miembro de la Ejecutiva socialista, cuya denuncia desencadenó otras posteriores. Tras él, se han conocido acusaciones contra cuatro alcaldes del PSOE, vinculadas a situaciones de acoso sexual y abuso de poder.

Se trata de Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos, denunciado por una militante, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que abandonó el cargo tras ser denunciado y el exalcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, acusado por una trabajadora municipal

El 'me too' también alcanza a PP y Vox

A tres días de las elecciones autonómicas, han salido a la luz dos casos en Extremadura. El primero de ellos es Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata (Extremadura), a cuya víctima, cargos del PP mandaron mensajes con consignas en las que se le decía “Aguanta”, “Ya sabes cómo es Enrique”, “Hablaremos con él". Hueso ha sido acusado de trato machista y abuso de poder. A este caso baría que añadir el del chófer de la presidenta María Guardiola, cesado de manera fulminante tras conocerse sus antecedentes por violencia de género y una condena por acoso a su expareja.

La lista se amplía con el caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), denunciado por tráfico de influencias y delitos contra la libertad sexual.

También hay casos en Vox. Se trata de Javier Esteban, el jefe de redes de la formación de Abascal Vox denunciado por agresión sexual a un menor.

A última hora se conoció la imputación del alcalde de Jérica (Castellón), el 'popular' Jorge Peiró, acusado de agredir sexualmente a dos menores de edad. La denuncia fue interpuesta hace meses y, pese a la orden de alejamiento, el alcalde continúa en el cargo. El PP lo ha cesado como asesor en la Diputación de Castellón.