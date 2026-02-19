Claudia Barraso 19 FEB 2026 - 15:03h.

La familia de Adrián, el buceador en coma tras sufrir un accidente de moto en Tailandia, pide ayuda para repatriarle

Se cumple un año del grave accidente de Ángela Agudo en Tailandia: el objetivo de recuperar una vida normal en la medida de lo posible

Compartir







Los amigos y familiares de Adrián Palomino, el mallorquín de 39 años que se fue a Tailandia para trabajar como buceador profesional, piden ayuda para traerlo de vuelta a España. El hombre está en coma en la UCI de un hospital del país tras sufrir un grave accidente de moto.

Elena, su hermana, junto con sus amigos, han creado un ‘GoFundMe’ para recaudar el dinero que necesitan para hacer frente a los gastos del hospital, los medicamentos, la asistencia médica y para poder traer a Adrián de vuelta y que termine de recuperarse junto a su familia. “Hace unos días, mientras regresaba a tierra durante un permiso, sufrió un grave accidente de motocicleta. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Desde entonces se encuentra en coma, en estado crítico, ingresado en la UCI”.

El problema del trabajador es que no contaba con un seguro privado de viaje que cubriese los gastos médicos en caso de sufrir un accidente, a pesar de “tener todos los seguros laborales en regla”. “Los costes hospitalarios en Tailandia son extremadamente elevados y la repatriación médica a España, con avión sanitario completamente equipado y equipo médico especializado, supone un gasto que está completamente fuera de nuestras posibilidades”.

Los fondos que necesitan recaudar

Adrián necesita recaudar un total de 260.000 euros para sufragar “los gastos hospitalarios y la estabilización prolongada, los costes diarios acumulados de cuidados intensivos, la repatriación, la coordinación médica, los tratamientos intensivos y los costes administrativos y posibles cargas fiscales derivadas de las donaciones”.

Su hermana es quien se encarga directamente de la gestión de los fondos y costes médicos de Adrián: “Queremos ser completamente honestos ya que parte de lo recaudado puede destinarse a cubrir obligaciones fiscales que puedan derivarse de la recepción de estas donaciones, ya que la legislación vigente puede generar una carga impositiva que no podemos asumir sin ayuda”.