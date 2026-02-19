Malena Guerra 19 FEB 2026 - 17:13h.

El abogado de la presunta víctima agradece la protección: "Tiene miedo, está aterrorizada porque este señor todavía tiene muchos tentáculos en la policía".

El entorno del exDAO, José Ángel González, cree que "le han tendido una trampa"

La agente que ha denunciado por violación al ya exdirector operativo de la Policía tendrá protección. La persona que ocupa de forma temporal el cargo del DAO, Gemma Barroso, le ha concedido esa custodia policial. Barroso era su jefa directa y una de las personas que la ha apoyado desde que contó la supuesta agresión sexual. Una protección oficial necesaria, denuncia su abogado, ante el ataque y la cacería que su cliente está sufriendo, "algo que mi cliente agradece y acepta".

Atosigamiento continuo dice, es lo que sufre, desde que se filtró su identidad este mismo martes, cuando estalló la noticia. "Sus datos personales ya estaban circulando con todos sus datos personales. Tiene miedo, está aterrorizada porque este señor todavía tiene muchos tentáculos en la policía".

La oferta de protección oficial viene de Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, quien ahora asume temporalmente la posición del DAO, tal y como establece el reglamento interno del cuerpo. "Gema ha sido la única persona que desde el momento que la escuchó le dio plena credibilidad, dijo que se quedó de piedra", ha confesado el abogado de la presunta víctima.

El entorno del DAO: "Le han tendido una trampa"

Fue precisamente a ella, en calidad de superior directa, a quien la víctima le comunicó este martes la existencia de la querella. Barroso ocupará el cargo de DAO como interina hasta que la semana que viene se designe al nuevo sucesor de José Ángel González. Precsiamente el entorno de este ha declarado a Informativos Telecinco que "le han tendido una trampa". Mientras él le ha asegurado a Informativos Telecinco, que de momento prefiere guardar silencio y centrarse en su defensa.

Igual que el abogado de la víctima, que pide que el audio que presentaron en la querella sea debidamente verificado, con todas las garantías, para que luego no haya dudas de la veracidad de los hechos.