19 FEB 2026

Santiago de CompostelaPatricia lleva más de dos semanas con la puerta de su tienda ubicada en Santiago, cerrada por culpa de las lluvias, pero la previsión meteorológica apunta a que “esto escampará” tal y como anunciaba el cartel que colocó en la puerta de su tienda de bolsos, harta de la lluvia, hace unos días.

“Yo creo que este viernes vuelvo”, anuncia más que emocionada Patricia, revisando minuto a minuto la previsión, ahora sí, con cierta esperanza. Recuerda esta comerciante que, en su calle, en pleno casco viejo de Compostela y a pocos metros del Mercado de Abastos, son pocos los negocios que han aguantado esta sucesión caso infinita de borrascas. "En toda la calle solo está abierto el zapatero y el mercado de abastos” porque como recuerda, "a nadie le apetece salir de casa con este tiempo”. El mal tiempo que ha afectado a Galicia se ha notado mucho en los negocios locales. Con pocos turistas en la calle, apenas peregrinos, y las tiendas vacías. “Los de esta calle, nos hundimos. No pasa nadie, entre que febrero no es un mes muy bueno, y no hay turistas, no pasa nadie”, lamenta.

Patricia se hartó de ver la lluvia desde su tienda vacía, así que decidió poner el cartel, cerrar y quedarse en casa a la espera del sol. Y, para “evitar una depresión”, añade.

Una decisión impulsiva, "cuando ya no podía más"

"Volveremos a abrir cando escampe! Se iso pasa...", dice el cartel colocado por Patricia Peiteado en la puerta de su negocio. Fue una decisión impulsiva, recuerda, “cuando ya no podía más”.

“Un día llegué y dije ¿Qué hago aquí? No hago nada, lo único que hago es deprimirme, no tengo a quien saludar, yo llegaba empapada, poniendo la ropa a secar, viendo que no paraba de llover fuera, para que no entre nadie en toda la mañana? Mejor cerrar, por salud mental” así resume su decisión, que aún mantiene, pero ya con fecha de vuelta en la agenda; el anticiclón que llega este fin de semana le hará volver al negocio.

En su tienda compostelana, Patricia elabora y vende el que ha bautizado como “Pilgrim bag”, un bolso impermeable “ideal para estos días” recuerda con retranca, y totalmente personalizable, “inspirado en los primeros saquitos que llevaban los peregrinos que llegaban a Santiago. Y con un calabrote, el mismo tipo de cuerda que se usa para mover el botafumeiro.

Patricia se ha visto sorprendida por el alcance de su decisión, que tomó llevada "por la desesperación". En estos días ha recibido el apoyo de muchos compañeros comerciantes, incluso de otras localidades gallegas donde alguno de ellos se animó a copiarle la idea de cerrar unos días.

Ahora, solo falta que la previsión se cumpla, y el sol vuelva, para que su retiro termine y regrese a su tienda, “y la gente vuelva a sonreír”, clama.