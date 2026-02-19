"La naturalidad" del acusado por el doble crimen en Xilxes fue lo que le delató: su versión tenía muchas lagunas

El doble crimen de Xilxes y una pista clave contra el presunto asesino: el chihuahua de las víctimas

Cada vez salen a la luz más detalles sobre el doble crimen en Xilxes. El acusado de matar a su exmujer y a su hija de 12 años intentó exculparse mandándose una foto de las víctimas a él mismo. La policía ya está registrando su domicilio en Valencia.

La Guardia Civil ha trasladado al detenido a su propio domicilio, donde se encuentran además de los agentes, el acusado, su abogado y efectivos de criminalística. La primer versión que dio el acusado nunca cuadró del todo a los investigadores. El presunto asesino afirmó que recibió una fotografía de su hija muerta cuando todavía estaba en Valencia.

Las primeras hipótesis apuntan a que, después de degollar a su exmujer y a su hija, se mandó a su móvil y a otros contactos una foto de su hija muerta a través del teléfono de su exmujer, también ya fallecida. La imagen era del cadáver de su hija junto a un hombre encapuchado con un símbolo xenófobo.

El martes por la tarde fue cuando el individuo comenzó su actuación. Entró en la casa de Xilxes derribando la puerta y a los minutos salió a la calle simulando la desesperación de un padre que acababa de encontrar a su hija muerta al lado del cadáver de su exmujer.

Las piezas claves para desmontar su teoría

Entonces bajó a la calle y se encontró a una vecina y le hizo el signo de degollamiento, ya que el acusado es sordomudo (igual que las víctimas). Esta mujer fue quien dio la voz de alarma a la policía y, cuando llegaron al lugar, el detenido les explicó el escenario.

Sin embargo, su versión tenía lagunas. "Su comportamiento era muy normal, no se le veía alterado", dice el hermano y tío de las víctimas. La autopsia de las víctimas ha revelado que llevaban 48 horas fallecidas, lo que explicaría que el crimen se llevó a cabo la noche del domingo.

El perro de las víctimas ha sido clave para inculpar definitivamente al detenido y desmontar su versión de los hechos. Los agentes encontraron al anima gracias al localizador de su chapa. Estaba en el domicilio del presunto asesino, un día después de cometer el crimen.