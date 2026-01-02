Muere un hombre de 53 años por inhalación de monóxido de carbono en Ceclavín, Cáceres

El 112 recibió un aviso de dos personas que se encontraban en su domicilio y presentaban intoxicación por monóxido de carbono

Una mujer de 86 años también fue trasladada al hospital por el mismo tipo de intoxicación

Un hombre de 53 años ha fallecido por intoxicación por monóxido de carbono en la localidad cacereña de Ceclavín, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

El suceso se ha producido alrededor de las 22:00 horas de este jueves, cuando el 112 recibió un aviso que alertaba de dos personas intoxicadas por monóxido de carbono en su domicilio, ubicado en la calle Centeno del municipio.

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, medios del Punto de Atención Continuada de Ceclavín, y una patrulla de la Guardia Civil que, a pesar de su trabajo no han podido salvar la vida de la víctima.

Además del fallecido, una mujer de 86 años ha tenido que ser trasladada al Hospital de Coria (Cáceres), en estado menos grave, por intoxicación por monóxido de carbono.