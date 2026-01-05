Fallece un hombre tras más de un año en coma por una paliza propinada por dos menores en Palma

Tras la agresión, un familiar presentó denuncia, explicando que el hombre había sido víctima de un robo violento

UUn hombre ha fallecido en el Hospital de Son Espases tras permanecer más de un año en estado de coma como consecuencia de la agresión que sufrió en noviembre de 2024 por parte de dos menores de edad durante un intento de robo. La familia confirmó la muerte a través de la web en la que se recogían donaciones para su atención médica, lamentando que finalmente no pudo recuperarse de las graves lesiones sufridas.

Los hechos se produjeron el 30 de noviembre de 2024, sobre las 03:00 horas, en la barriada de La Soledad

La Policía Nacional recibió un aviso en la Sala del 091 informando que un hombre se encontraba inconsciente y ensangrentado en la vía pública. La víctima fue trasladada de inmediato al hospital en estado muy grave.

Tras la agresión, un familiar presentó denuncia, explicando que el hombre había sido víctima de un robo violento. La denuncia incluía la última localización del teléfono móvil sustraído, que indicaba que tras el robo el dispositivo se encontraba en calles cercanas al barrio de Son Gotleu.

El Grupo de Atracos de la Brigada de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación, recopilando declaraciones de testigos que presenciaron la agresión

La investigación permitió identificar a los responsables como dos menores de edad, quienes, según las indagaciones, golpearon a la víctima de manera sorpresiva y continuaron la agresión incluso cuando el hombre estaba en el suelo, inconsciente y sin posibilidad de defenderse.

Finalmente, los agentes detuvieron a los jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia y tentativa de homicidio. La Policía Nacional confirmó las detenciones el 27 de diciembre de 2024, cerrando así la primera fase de la investigación sobre este violento ataque que acabó con la vida de la víctima.