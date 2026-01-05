La investigación resultó especialmente compleja, según detallan fuentes policiales

En Santa Cruz de Tenerife, el Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido a un hombre con una sentencia firme por agresión sexual continuada durante cinco años contra una menor.

El detenido, con un amplio historial delictivo que incluye robos con fuerza y violencia, se encontraba fugado de la justicia, utilizando múltiples métodos para evadir la acción policial, según indica un requerimiento de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La localización del fugitivo fue complicada debido a que durante su tiempo oculto cambió de domicilio, vehículos e incluso de apariencia física, haciendo que la investigación resultara especialmente compleja, según detallan fuentes policiales. La última intervención con él se registró tras una persecución que comenzó en la capital tinerfeña y terminó en Punta Prieta, en Güímar.

La detención se logró gracias a la pericia de un agente fuera de servicio, que identificó al hombre cuando intentaba entrar en un supermercado de Santa Cruz de Tenerife

La intervención se llevó a cabo sin ningún incidente y siguiendo todas las medidas de seguridad, dado que el policía estaba fuera de servicio, coordinó su actuación con el personal de seguridad privada del establecimiento para garantizar que la detención se realizara de forma segura.

Más tarde, un equipo del Grupo de Respuesta Operativa se presentó en el lugar y trasladó al detenido al Centro Penitenciario Tenerife II, donde comenzó a cumplir la condena que tenía pendiente.