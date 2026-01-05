Redacción Andalucía Europa Press 05 ENE 2026 - 15:20h.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero a las 17:30 horas en la calle Corredera del centro de Jerez

El varón, muy violento y con 26 arrestos previos, incluso trató de agredir a los policías que actuaron

CádizUn hombre cuya edad no ha trascendido fue detenido por intentar atacar con un cuchillo a varias personas en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), según ha informado la Policía Nacional.

Muy agresivo y con hasta 26 arrestos previos por delitos, el individuo está acusado de un robo con violencia, atentado contra agente de la autoridad y amenazas graves con el arma blanca que portaba.

Todo comenzó cuando el 1 de enero, a las 17:30 horas, se encontraba en la calle Corredera, entre las plazas de Las Angustias y El Arenal. En un momento dado, abordó a un vecino sentado en un banco.

Robo frustrado e intentos de agresión

Le exigió que le entregase el dinero y los objetivos de valor que llevase encima, armado con el cuchillo de hasta 12 centímetros de hoja. Ante tales hechos, se generaron instantes de tensión cuando testigos se aproximaron.

Al recriminarle su comportamiento delictivo un guardia civil fuera de servicio que justo estaba allí, en pleno centro histórico del municipio, el implicado trató de arremeter contra él.

Un tercer ciudadano que transitaba por la vía en bicicleta se detuvo para ayudar a ambos, sosteniendo un adoquín para defenderse ante las embestidas del agresor, que trataba de herirles.

A los pocos minutos, dos vehículos policiales acudieron al lugar para interceptar al sujeto violento, que ya había alcanzado la confluencia con la calle San Pablo.

También trató de atacar a agentes

El individuo seguía llevando encima el cuchillo, aunque la rápida actuación de los agentes permitió frenar su huida, desarmarlo y proceder a su detención, adoptando en todo momento las necesarias medidas de seguridad.

De esta manera, fue trasladado a la comisaría, donde no cesó en su actitud agresiva, tratando de atacar a los policías que lo custodiaban y causando daños en la celda donde quedó encarcelado.