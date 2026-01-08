Claudia Barraso 08 ENE 2026 - 18:45h.

Un hombre y una mujer han sido encontrados muertos en el interior de un coche en un garaje particular de Soria. Una persona les habría encontrado dentro del turismo del garaje situado en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, en el centro de la ciudad de Soria.

Los dos fallecidos han sido encontrados en torno a las cuatro de la tarde de este jueves. Una llamada de un testigo alertó a los servicios de emergencia y a los agentes de seguridad de que había dos personas, aparentemente inconscientes, dentro de un vehículo situado dentro del garaje. Los Servicios de Emergencia de Castilla y León 112 fueron los encargados de dar aviso al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local.

Hasta el lugar indicado por el testigo, acudieron varios efectivos acompañados de Emergencias Sanitarias (Sacyl), que envió una ambulancia (UVI móvil) para que las personas que se encontraban en el interior del coche fuesen atendidas de inmediato, ante la sospecha de que podrían estar en peligro. Los agentes se encargaron de abrir el coche para poder rescatar a las dos víctimas y que fuesen atendidos por los sanitarios.

Investigan los hechos

Tanto los médicos como los policías les practicaron maniobras de reanimación, sin éxito. El hombre y la mujer que fueron encontrados inconscientes dentro del coche en un garaje ya habían fallecido. Entonces, aunque los servicios de emergencia hicieron todo lo posible por salvarles la vida, solo pudieron confirmar su muerte. La policía ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte de ambos y determinar si tenían algún tipo de relación entre ellos, según informan medios como ‘El Heraldo’.

Algunas fuentes oficiales del caso han informado que los dos fallecidos se tratan de dos jóvenes, hombre y mujer, cuya relación se desconoce por el momento y que se habrían metido dentro del coche para refugiarse del frío con la calefacción, pero algo habría fallado y fueron afectados por una intoxicación de monóxido de carbono.