Europa Press Gonzalo Barquilla 09 ENE 2026 - 19:25h.

Juan Ángel, el hombre desaparecido tras ser grabado en la carrera de la San Silvestre de Olite, ha sido localizado sin vida

Juan Ángel fue grabado caminando por la calle y su rastro se perdió de forma repentina

Juan Ángel Pérez Sanz de Galdeano, el vecino de 68 años y usuario de la residencia de ancianos La Milagrosa de Olite (Navarra) que permanecía desaparecido desde el pasado 31 de diciembre, ha sido localizado sin vida en la tarde de este viernes en un paraje situado entre las localidades de Olite y Beire, según han informado fuentes de la Policía Foral.

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Foral se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y, según han indicado, los indicios no hacen pensar en la implicación de terceras personas.

Juan Ángel fue visto por última vez la tarde del 31 de diciembre, cuando salió a pasear de la residencia alrededor de las 18:00 horas y no regresó. Poco después, sobre las 19.00 horas, fue grabado por una cámara durante la celebración de la San Silvestre de Olite, cruzando la zona por la que discurría la carrera, en la calle Mayor, en dirección a la plaza Carlos III el Noble. Desde ese punto hasta la residencia había apenas 200 metros en línea recta, pero el recorrido se encontraba cortado por la prueba deportiva, lo que hace pensar que el hombre pudo intentar regresar por una ruta alternativa, perdiéndose desde entonces su pista.

Las autoridades realizaron un amplio dispositivo de búsqueda

La Policía Local de Olite difundió en redes sociales un vídeo de 23 segundos en el que se podía ver a Juan Ángel caminando con cierta dificultad —cojeaba a consecuencia de una operación— con el objetivo de recabar información que facilitara su localización. Según su familia, el desaparecido presentaba un ligero deterioro cognitivo y aquel día había salido sin documentación, sin móvil y sin cartera.

Natural de Larraga, Juan Ángel había vivido durante años en Pamplona. Estaba separado, había enviudado y era padre de tres hijos. En los días previos a su desaparición había recibido la visita de varios de sus hermanos y de uno de sus hijos. Era una persona conocida en Olite, donde solía pasear solo con frecuencia.

Tras denunciarse su desaparición, ese mismo 31 de diciembre se activó un amplio dispositivo de búsqueda, en el que participaron bomberos de Cordovilla y Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un helicóptero, guardas forestales, el Grupo de Perros de Salvamento, Protección Civil de Milagro, así como efectivos de la Policía Foral —con drones, guías caninos, Seguridad Ciudadana, Brigada de Protección Medioambiental y Policía Judicial— y la Guardia Civil. Las labores se prolongaron durante varias jornadas y se suspendieron el pasado 7 de enero, aunque la investigación policial continuó activa hasta el hallazgo del cuerpo.