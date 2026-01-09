Un anciano de 84 años, detenido, tras asestar una puñalada en el abdomen a una mujer de mediana edad

Un policía foral fuera de servicio ha reducido y detenido este viernes a un anciano de 84 años tras asestar una puñalada en el abdomen a una mujer de mediana edad en la calle Joaquín Beunza, en el barrio pamplonés de la Rochapea.

La mujer ha resultado herida de diversa consideración y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, informan desde la Policía Foral.

Agentes forales y Policía Nacional le han detenido

La rápida intervención de agentes la Policía Nacional, que han apoyado al agente autonómico, ha logrado la detención del agresor que ha sido trasladado a dependencias de la Policia Foral.