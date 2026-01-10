Las cámaras de seguridad captaron cómo una furgoneta se estampaba contra las vallas de protección de la obra

El joven de 20 años y la menor de 13 hallados muertos en Logroño se habrían precipitado de forma voluntaria

LogroñoLa Policía Nacional está investigando el hallazgo esta pasada madrugada de los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una menor de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño.

Los cuerpos, sin signos de violencia, han sido encontrados este sábado en la zona donde se construye un edificio en Logroño, según ha detallado este sábado la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Habrían empotrado una furgoneta contra las vallas de la construcción

Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que el suceso se ha producido a primera hora de la madrugada, en un edificio en construcción situado en la zona logroñesa de Cascajos y contra cuyas vallas de protección, al parecer, se empotró una furgoneta.

Unos ciudadanos avisaron a la Policía Nacional para indicar que había personas en el interior de la obra, que está vallada y dispone de cámaras de seguridad. Además, esas cámaras grabaron la entrada de los jóvenes al recinto, y enviaron la alarma correspondiente al responsable de la constructora, según recoge el medio local La Rioja.

Esas mismas cámaras captaron a los jóvenes entrando al edificio, primero al chico y después a la menor. Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de ambos en el suelo.