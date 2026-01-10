Aparentemente, y según las primeras investigaciones, los cuerpos no tienen signos de violencia

Se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos

Compartir







LogroñoLa Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una joven de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.

Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".

Los jóvenes se habrían precipitado al vacío desde un edificio en obras

Según recoge el medio local La Rioja, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 23.45 horas, cuando los jóvenes habrían llegado hasta una obra en el barrio de Cascajos de Logroño a bordo de una furgoneta azul que impactaron contra las vallas de protección.

Después, y según recogen las cámaras de seguridad de la obra, habrían subido al edificio en construcción para después precipitarse al vacío.