La abogada defensora reclama su absolución tras alegar que fue agredido por los ladrones

Detenido un joven de 27 años acusado de matar a tiros a otro hombre en Getafe, Madrid

Compartir







El hombre que mató a cuchilladas a un joven que entró a robar marihuana en su casa de Inca en septiembre de 2020 pide su absolución tras alegar que fue agredido y afirmar que no cometió ningún delito. Tras la primera sesión del juicio, el procesado alegará que actuó en legítima defensa ante las acusaciones de homicidio y asesinato, según informa ‘Diario de Mallorca’.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman entre 15 y 25 años de cárcel. Los otros tres acusados de entrar en la vivienda junto al fallecido se enfrentan a peticiones de hasta tres años de prisión por intento de robo. Se estima que el juicio dure hasta la mitad de la próxima semana.

PUEDE INTERESARTE Mata a su padre a martillazos en Lanzarote y explica que se estaba defendiendo de una agresión sexual

La Fiscalía sostiene que fue un delito de homicidio

La Fiscalía y la acusación particular destacan que Sebastián, de 54 años, mató a la víctima, Jaime, de 33. Defienden que es un delito de homicidio porque era una persona “drogodependiente que no empleó violencia” y que estaba desarmado. Así, sostienen que el acusado lo sorprendió “por la espalda y le asestó una gran cantidad de cuchilladas que provocó que se desangrara”.

La abogada defensora reclama su absolución tras alegar que fue agredido por los ladrones cuando los sorprendió robando plantas de marihuana en su casa ubicada en Inca. Todo parece indicar que argumentarán que el hombre actuó en legítima defensa.

PUEDE INTERESARTE Un joven mata a su madre en el centro de Madrid asestándole 50 puñaladas

Los otros tres acusados niegan los hechos y piden la absolución

El procesado, en su primera declaración, negó haber acuchillado a la víctima. En ese entonces, recalcó que sorprendió a los ladrones, vio que uno llevaba un cuchillo y lo inmovilizó para que soltase el arma. Tras un forcejeo, en el que fue agredido, persiguió a los ladrones pero sufrió una caída y se golpeó la cabeza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los otros tres acusados de participar en el robo niegan los hechos y piden la absolución. Dejan la responsabilidad del robo en el fallecido y le acusan de haberlos llevado hasta la casa sin explicarles qué quería robar marihuana.

Los hechos ocurrieron a las 20:00 horas del 24 de septiembre de 2020 en una finca ubicada en el Camí de Can Batle, en las afueras de Inca. Tres de los ladrones estuvieron dentro del coche mientras que Jaume entró en la parcela a través de un agujero que había en una valla metálica para robar.