Muere un hombre de 59 años tras recibir una coz de un caballo en Almanza, León

El centro de emergencias Castilla y León 112 ha afirmado que la víctima se encontraba inconsciente

Un hombre de 59 años ha muerto tras recibir una coz de un caballo en una cuadra ubicada en la carretera LE-5714, a la salida de Almanza (León) en dirección a Corcos, según informa ‘Heraldo de León’. El centro de emergencias Castilla y León 112 ha afirmado que la víctima se encontraba inconsciente y que realizaron maniobras de reanimación tras llegar al lugar.

Emergencias avisó a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias del Sacyl tras ser alertados de la gravedad de la situación. Un equipo médico y una ambulancia se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima que estaba inconsciente.

Solo pudieron confirmar su muerte

El accidente ocurrió a las 17:40 horas, cuando el hombre recibió una coz de un caballo que resultó ser mortal. El Servicio de Emergencias se desplazó a la cuadra ubicada en la carretera LE-5714, a la salida de Almanza en dirección Corcos. Pero la víctima estaba inconsciente.

El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre después de realizarme la maniobra cardiopulmonar. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y de la investigación del caso para esclarecer las causas de lo sucedido en León.