Maitena Berrueco 12 ENE 2026 - 19:30h.

Natural del Valle del Jerte (Extremadura) llevaba 70 de sus 110 años en Euskadi

San SebastiánEuskadi ha perdido a su vecino más longevo: Juan Cobos Sánchez fallecía este pasado sábado 10 de enero en Irun (Guipúzcoa), a la edad de 110 años. A muchos su nombre no les dirá nada, pero este extremeño de nacimiento y guipuzcoano de adopción era el hombre con más años del País Vasco y uno de los tres de mayor edad del Estado.

En 110 años y 168 días de vida, Juan fue testigo de muchos acontecimientos históricos y él mismo conformó en vida una amplia familia junto a Natividad Torrico. La triste noticia de su fallecimiento ha tenido una amplia repercusión en medios y redes sociales, con publicaciones en las que se elogiaba que alcanzara “la admirable edad de 110 años, vividos con una vitalidad y una lucidez que asombraban a todos los que tuvieron la suerte de conocerle” y detallaban que “Hasta hace muy poco seguía paseando a diario por la avenida Pío XII de Irún, acompañado de su familia y del cariño de unos vecinos que lo querían y respetaban profundamente”.

Juan Cobos Sánchez nació en Jerte, provincia de Cáceres, el día 27 de julio de 1915 y aunque “llevaba 70 años fuera de Extremadura, nunca perdió el amor por su tierra”. Quienes le conocían recuerdan que “sus raíces extremeñas estuvieron siempre presentes en su forma de ser, sencilla, cercana y llena de humanidad”.

'El aitona de Irun'

Juan fallecía en Irún, Guipúzcoa, el día 10 de enero de 2026 a los 110 años y 168 días. La ciudad en la que vivía desde hace siete décadas y donde su centenario vecino era querido y conocido como ‘el aitona de Irun’. El pasado mes de julio, cuando su centenario vecino alcanzo la redonda y poco frecuentadas cifra de 110 años, la propia alcaldesa de la localidad, Cristina Laborda, acudió en persona a su domicilio para felicitarle y hacerle entrega, en nombre del municipio, de un pequeño ‘San Juan Harri’ con una placa grabada con el nombre de Juan y la fecha del cumpleaños, además de una caja de bombones.

El ‘aitona de Irun’ era viudo de Natividad Torrico, con quien tuvo tres hijos. Además era abuelo de seis nietos y cinco bisnietos. Su familia conmina a sus amistades a que “encomienden su alma a Dios y asistan a los funerales” que se han celebrado este lunes en la iglesia parroquial de La Sagrada Familia.