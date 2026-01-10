Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Real Sitio de San Ildefonso, Segovia

Una mujer ha muerto en el incendio de su vivienda situada en el municipio Real Sitio de San Ildefonso, Segovia

Han sido los bomberos quienes han encontrado a esta mujer en el interior de la vivienda

Compartir







Real Sitio de San IldefonsoUna mujer ha muerto este sábado tras declararse un incendio en su vivienda del municipio segoviano de Real Sitio de San Ildefonso por causas que se investigan.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que el aviso sobre este incendio se ha producido poco después de las nueve y media de la mañana y la persona que ha alertado ha indicado que había una persona en el interior de la vivienda, ubicada en el número 17 de la calle de la Melancolía de este municipio segoviano.

Los Bomberos han encontrado el cadáver de la mujer en el interior de la vivienda

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, aunque el personal sanitario únicamente ha podido confirmar el fallecimiento de esta persona.

Han sido los bomberos quienes han culminado los trabajos de extinción del incendio y han encontrado a esta mujer en el interior de la vivienda.