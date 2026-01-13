La familia del paciente, de 77 años, denunciado por agresión física y verbal a una auxiliar administrativa, alega “desatención a una persona vulnerable”

La oncóloga Carmen Beata explica la gravedad de alterar mínimamente la dosis de un tratamiento de cáncer de un paciente: "Si en vez de 10, le doy 15..."

Compartir







Es una caso inaudito y que ha podido tener graves consecuencias. El sindicato provincial de sanidad de CCOO Almería ha informado de una agresión física y verbal sufrida por una auxiliar administrativa en el centro de salud de Gádor y ha reclamado cierres perimetrales en los mostradores de admisión, después de que un usuario reaccionara de forma "violenta" al no poder facilitársele en ese momento un número para consulta médica.

El sindicato provincial de sanidad de CCOO Almería denunciaba una agresión física y verbal sufrida por una auxiliar administrativa en el centro de salud de Gádor y reclamaba cierres perimetrales en los mostradores de admisión, después de que un usuario reaccionara de forma "violenta" al no poder facilitársele en ese momento un número para consulta médica.

PUEDE INTERESARTE El Hospital Universitario de Burgos multiplicó por seis la dosis de los tratamientos de cáncer de los pacientes fallecidos

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el usuario profirió insultos, accedió a la zona restringida del mostrador y agarró y arrinconó a la trabajadora, que quedó "sin posibilidad de salida", según trasladaba CCOO en una nota. La organización sindical señalaba que la facilidad con la que el agresor pudo acceder al área restringida del mostrador "evidencia un fallo de diseño que expone directamente a la plantilla administrativa".

La familia contesta

La familia del paciente, de 77 años, denunciado por agresión física y verbal por esta auxiliar, ha querido contextualizar la historia y ha destacado la “desatención a una persona vulnerable”. Indican que el hombre tuvo que viajar a Barcelona para ser atendido y que tal por ello no está muerto. Y que acudió al centro de salud de Gádor donde lamentan el trato que recibió el paciente, al que “ni siquiera le dieron la oportunidad de irse al hospital en ambulancia”, teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba, su avanzada edad y que no tenía familia que pudiera trasladarlo.

La familia destaca la desatención a la que fue sometido el anciano

En sus declaraciones al Diario de Almería, la familia critica que la única solución que le dieron fue que pidiera cita a través de la APP de Clic Salud para que pudiera coger una cita para los días posteriores. Los hijos cuentan que él no sabe manejar la aplicación y que llamó más de 20 veces por teléfono, sin obtener respuesta. Según ha indicado la familia, el paciente volvió al centro médico porque sus síntomas no mejoraban con el tratamientos prescrito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia no niega que el presunto agresor recriminara a gritos a la profesional que lo atendió en el mostrador que no hubiera citas disponibles ni un médico ya desde primera hora de la mañana, pero sí rechazan rotundamente que se produjera cualquier tipo de agresión física y que, en todo caso, "se trataría de una agresión contra otra agresión.

Nada más llegar a Barcelona, el anciano y sus hijos acudieron al hospital, donde tras una primera valoración fue intervenido de urgencia en menos de 24 horas y otra reintervención a los cuatro días dado el mal estado en el que se encontraba. “Presentaba un absceso con una infección importante, además de la descompensación de parámetros como por ejemplo el azúcar, que alcanzaba un nivel de más de 500”.

El denunciado fue a declarar ayer al cuartel de la Guardia Civil por lo ocurrido.