Un hombre, investigado por intentar matar al hijo menor de edad de su pareja en Barcelona, ha sido detenido en Francia. Los Mossos d'Esquadra, y la Gendarmería francesa, han trabajado juntas para arrestar al sospechoso de intento de homicidio, según ha informado la Policía catalana.

Los hechos ocurrieron el 16 de octubre del año pasado en Barcelona cuando el hombre, ahora detenido, provocó lesiones graves al hijo de su pareja, un menor de edad. A consecuencia de estos hechos, los Mossos emitieron una orden europea de detención y entrega (OEDE).

El detenido tras huir de España continuó acosando a su pareja por redes sociales

El hombre, tras la agresión, huyó a Marruecos, aunque posteriormente fue localizado en Francia al mantener el contacto con su pareja a través de las redes sociales y volver a asediarla. La mujer denunció los hechos y se abrió una nueva línea de investigación hasta que finalmente el agresor fue detenido el pasado 11 de enero en Francia .

Una vez que se obtuvo información sobre su posible ubicación, la Unidad de los Mossos d'Esquadra presente en el Centro de Cooperación Policial y Aduanero de Le Perthus (Francia) alertó a la Gendarmería.

Los agentes localizaron al agresor y lo detuvieron en la población de Tonneins, situada entre Toulouse y Burdeos. En estos momentos, ya se han activado los mecanismos de cooperación internacional que permitirán iniciar el proceso de extradición del detenido.