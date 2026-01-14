Margarita, la mujer que vivía en su velero es desahuciada y Las Palmas le ofrece un alojamiento temporal

Ahora mismo “no está en condiciones de hablar" porque sigue "muy frágil" este martes

Margarita, la mujer de 71 años desahuciada este martes de su velero en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, ha pasado la noche en un recurso alojativo del Ayuntamiento de la ciudad, después de que sus Servicios Sociales se hicieran cargo del caso, ha informado a la plataforma Derecho al Techo.

Este colectivo ciudadano, que presta ayuda a Margarita, ha explicado además que la Diputada del Común (la Defensora del Pueblo autonómica) se ha interesado por su situación, aunque ha sido el consistorio el que ha liderado la respuesta alojativa para la mujer, que todavía se encuentra "destrozada y en estado de 'shock'" tras ser desalojada de su barco-vivienda.

"No es su barco, realmente es su casa, sus recuerdos, su hijo y un montón de historias", resaltan desde el colectivo Derecho al Techo

La plataforma ha conseguido recuperar sus enseres personales y su documentación del velero Claudine tras ser acompañados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas al depósito adonde fue llevada la embarcación, por lo que en estos momentos Margarita se encuentra con trámites burocráticos.

La asociación Derecho al Techo ha asegurado que continúan acompañando a la mujer y tratan de "sacarla del bucle de querer su barco", a la vez que intentan "protegerla"

Ahora mismo “no está en condiciones de hablar" porque sigue "muy frágil" este martes, la Guardia Civil y la Policía Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria procedieron al desahucio del velero de Margarita, alegando problemas de flotabilidad, seguridad e higiene de su velero.