Investigan la difusión de imágenes sexuales creadas por IA de unas alumnas de un instituto de La Rioja

Algunos estudiantes del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro supuestamente habrían compartido imágenes de sus compañeras en un grupo de whatsapp, las cuales han sido alteradas mediante alguna inteligencia artificial. En total hay diez chicas de entre 14 y 16 años, cuyas imágenes han sido usadas por sus compañeros para crear fotos con contenido sexual, sin contar con su consentimiento.

Según ha reportado 'El diario Vasco', la madre de una de las menores, que ha decidido no revelar su nombre para mantenerse en el anonimato, ha declarado que todos los padres de las chicas involucradas han recibido una llamada del colegio para explicar esta desafortunada situación. “Se dice que el lunes, en uno de los baños del colegio, un estudiante mostró a otros compañeros imágenes de compañeras creadas con IA en poses sexuales y vestimenta inadecuada”, ha indicado.

Un compañero presente informo a una de las afectadas y ellas comunicaron lo ocurrido a la dirección del centro”, ha comentado

Desde la dirección del instituto han proporcionado algunas declaraciones, indicando que “inmediatamente se contactó a esta persona y se revisaron las fotos, además de que estaba en un grupo con otros tres alumnos donde compartían imágenes para que este primero las alterara. Lo que no sabemos es qué tan lejos han llegado esas fotos”.

“El centro nos ha afirmado que esto constituye una falta muy grave y que impondrán un castigo ejemplar"

Algunos padres ya han presentado denuncias a la Guardia Civil y hay varios padres que planean hacer lo mismo. Las chicas se encuentran mal y los padres estamos decepcionados al tratarse de compañeros de toda la vida”, ha expresado.

Desde la consejería de Educación de La Rioja han reconocido estar al tanto de lo sucedido, y han confirmado que la Inspección Educativa, en conjunto con la dirección del centro, está analizando el caso para tomar las medidas necesarias.