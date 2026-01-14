Jovana Ríos Cisnero ha confirmado que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante

Las empleadas que acusan a Julio Iglesias eran obligadas a realizarse pruebas de transmisión sexual, test de embarazo y revisiones ginecológicas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos mujeres que han denunciado al artista Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales la condición de testigo protegido. Así lo ha anunciado la directora ejecutiva de Women's Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, quien también ha confirmado que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante.

Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias están el de trata de seres humanos con fines de servidumbre, varios de agresión sexual, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

"Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección", ha añadido Ríos Cisnero.

La denuncia se presentó el pasado 5 de enero

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, después de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Así lo ha comunicado el Ministerio Público, que ha indicado que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y que ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado", añadiendo que no dará de momento más detalles "en aras a la protección prioritaria de las presuntas victimas".

Antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.