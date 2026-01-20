La estatua dedicada al golfista se encuentra en Pedreña, su localidad natal

"Todo indica que se trata de un robo", ha señalado el Ayuntamiento

CantabriaLa Guardia Civil y la Policía Local de Marina de Cudeyo están investigando la desaparición de la estatua dedicada al golfista Severiano Ballesteros en Pedreña, su localidad natal.

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo tuvo conocimiento de este "lamentable suceso" este lunes por la tarde y "todo indica que se trata de un robo", según ha señalado en un mensaje en redes sociales.

En la publicación, el Ayuntamiento ha pedido a los ciudadanos que informen a la Guardia Civil o la Policía Local si hubieran observado "movimientos sospechosos" que puedan estar relacionados con los hechos: "Esta tarde hemos tenido conocimiento de la desaparición de la estatua dedicada a Seve Ballesteros, en Pedreña. Policía Local y Guardia Civil han iniciado las pesquisas para tratar de esclarecer este lamentable suceso que todo indica se trata de un robo. Si alguien hubiera observado movimientos sospechosos, especialmente las últimas 24 horas, les rogamos lo hagan saber a la Guardia Civil o a la propia Policía Local", comparten en el comunicado.