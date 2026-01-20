Carlos Plá Valencia, 20 ENE 2026 - 13:08h.

Llegó a descolgarse de un puente quedando suspendido en el aire sobre unas vías ferroviarias y fue auxiliado por un agente para que no se precipitara al vacío

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un joven de 21 años como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia. Además también tenía en vigor una reclamación por malos tratos habituales en el ámbito familiar.

El hombre se fugó corriendo, realizando un largo recorrido hasta su detención, donde puso en grave riesgo su propia vida y la de terceros que circulaban en ese momento por la autovía con sus respectivos vehículos, así como también la de los agentes que corrían tras él.

Durante la huida, llegó a descolgarse de un puente quedando completamente suspendido en el aire sobre las vías ferroviarias, teniendo que ser auxiliado por uno de los policías para que no se precipitara al vacío. En el momento de su detención, le fue incautado el patinete eléctrico que portaba previamente al momento de huir, teniendo éste el número de serie rasgado y no pudiendo justificar la compra del mismo.

Los hechos ocurrieron este domingo por la tarde, cuando los agentes que se encontraban realizando las labores propias de prevención de la seguridad ciudadana observaron un joven que iba empujando un patinete eléctrico a la altura de uno de los pasos de peatones de la rotonda de los Anzuelos, en Valencia. Los policías le dieron el alto policial, momento en que tiró el patín al suelo y emprendió su huida.

Persecución del detenido

Una de las agentes que corría tras él comunicó por el equipo de transmisiones la dirección de huida para que el resto de patrullas tuvieran conocimiento y posteriormente su compañero informó que se había quitado el pantalón largo que portaba, quedándose en pantalón corto deportivo, intentando así despistar y zafarse de los policías.

A continuación, otro agente que se encontraba en las inmediaciones, observó a un hombre con las mismas características en dirección salida de Valencia-Pista de Silla, corriendo por la calzada. Es entonces cuando le vuelven a requerir dándole el “Alto Policía”, haciendo caso omiso y persistiendo en su conducta de forma reiterada y grave, cruzando la autovía y saltando la medianera, poniendo en grave riesgo su propia vida y la de terceros que circulaban en ese momento por la autovía, así como también la de los agentes que corrían tras él.

Además, llegó a descolgarse de un puente quedando completamente suspendido en el aire sobre las vías ferroviarias, teniendo que ser auxiliado por uno de los policías para que no se precipitara al vacío.

Finalmente, los agentes lograron interceptarlo, y pudieron comprobar que al mismo le constaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación por malos tratos habituales en el ámbito familiar. Por todo ello se procedió a su detención por los delitos de resistencia y desobediencia, incautándose también el patinete eléctrico que portaba al inicio, ya que tenía el número de serie rasgado y no pudo justificar la compra del mismo.