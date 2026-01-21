Se busca al alcalde pedáneo de Gornazo desaparecido desde el pasado jueves en Torrelavega, Cantabria

El pedáneo, José Manuel Real, de 54 años, desapareció el pasado jueves 15 de enero en Torrelavega, Cantabria

Cualquier dato es de gran ayuda y podrá comunicarse al Ayuntamiento en el teléfono 600 402 098, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional

La Guardia Civil está investigando la desaparición del alcalde pedáneo de la localidad de Gornazo, en el municipio de Miengo, Cantabria. Fuentes del cuerpo han indicado que esto podría deberse a un acto voluntario por parte del hombre, que lleva en paradero desconocido desde hace seis días.

El pedáneo, José Manuel Real, de 54 años, desapareció el pasado jueves 15 de enero en Torrelavega y tanto el Ayuntamiento de Miengo como SOS Desparecidos han pedido colaboración para localizarlo.

Contacto en caso de encontrar al desaparecido

En concreto, el Consistorio solicita la ayuda de los vecinos para encontrar a Real e indica en sus redes sociales que "cualquier información que pueda resultar de interés será de gran ayuda". En este sentido, los datos pueden comunicarse al Ayuntamiento en el teléfono 600 402 098, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.

José Manuel Real es de complexión media y tiene ojos castaños. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero, cazadora oscura y zapatos marrones.

"Esperamos y deseamos que José Manuel regrese pronto. Agradecemos profundamente la prudencia, el respeto y la colaboración de tod@s en estos momentos. Gracias por vuestra ayuda", ha concluido el Consistorio.