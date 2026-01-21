Al dispositivo de búsqueda de 'Boro' se ha sumado la portavoz de la familia que denunció la desaparición del animal

Interior autoriza a PACMA a acceder a la zona del accidente de Adamuz para intentar rescatar a 'Boro', el perro perdido

La búsqueda de 'Boro', el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), se ha iniciado durante la mañana con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma que han sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal.

La autorización permite el acceso escoltado a la zona de las vías del tren, en las inmediaciones donde el animal fue visto por última vez, un área que hasta ahora no había sido accesible para otros equipos de rescate. Desde Pacma han indicado que este permiso supone un "avance clave" en las labores de búsqueda y ha justificado la decisión de no realizar batidas o movilizaciones amplias que podrían asustar al animal.

Colaboración por parte de la Guardia Civil y el Ministerio de Interior

Las personas que se han sumado a la búsqueda son tres personas con experiencia en rescates y colaboradores de otras organizaciones como Galgos del Sur y Liberando Corazones. Pacma destacado, además, la importancia de la colaboración de la portavoz de la familia denunciante de la desaparición "al ser quien más conoce a 'Boro'".

Lo que no ha autorizado el Ministerio del Interior ha sido el uso de drones por parte de Pacma, aunque han garantizado a la organización que cualquier pista que pueda apreciarse en los instrumentos utilizados por parte de la Guardia Civil que puedan facilitar la búsqueda del animal será notificada. La organización tiene previsto, no obstante, solicitar permiso al Ministerio del Interior para colocar "cámaras de fototrampeo".

La entidad animalista ha destacado la "colaboración absoluta con la Guardia Civil y el Ministerio del Interior" y ha adelantado su intención de pedir autorización para continuar la búsqueda durante más días en el caso de que hoy sea infructuosa.

"De momento los permisos que disponemos son para esta mañana y ampliaremos las posibilidad de encontrar el animal", ha comentado una portavoz de la organización.

'Boro', un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo accidentado en Adamuz con su dueña y la hermana de ésta. Ambas resultaron heridas y el animal se escapó del lugar del accidente.