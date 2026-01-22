El hombre manipuló una foto de la joven con discapacidad con inteligencia artificial y creó un vídeo

Los 'deepfakes' o vídeos manipulados con IA serán delitos contra el derecho al honor: el Gobierno regula la ley

Un hombre de 35 años ha sido detenido en Burgos por crear y difundir vídeos de contenido sexual generados con inteligencia artificial (IA) en los que aparecía una joven de 20 años, con discapacidad psíquica. El arrestado, acusado de un delito de pornografía infantil se aprovechaba de la situación de la chica, con un 85 % de discapacidad, ajena a lo que este hacía.

El detenido con una herramienta digital de inteligencia artificial modificó una fotografía original de la víctima y la convirtió en una serie de vídeos en los que aparecía desnudándose, según ha informado la Guardia Civil.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos inició la investigación, que ha acabado con la detención del hombre, cuando tuvo conocimiento de la creación y difusión de unas imágenes pornográficas en las que aparecía la joven.

En el análisis técnico y pericial de las imágenes comprobaron que habían sido creadas con inteligencia artificial, a través del uso de una herramienta digital manipulando una fotografía original.

La Guardia Civil identificó al presunto autor de los vídeos y, tras localizarlo en un polígono en las inmediaciones de Burgos, lo detuvieron acusado de un delito de pornografía infantil.