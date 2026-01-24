Desde la estación de esquí han comunicado que el problema se debía a una incidencia en los carriles del telesilla

Todas las personas que se encontraban en el telesilla han sido evacuadas y atendidas

Compartir







Momentos de pánico los que se han vivido en la mañana de este sábado en La Pinilla. Los servicios de emergencia han rescatado a varias personas que se habían quedado atrapadas en un telesilla de la estación de esquí ubicada en la provincia de Segovia.

La instalación se ha detenido durante más de media hora, provocando momentos de tensión entre los usuarios.

Según los equipos sanitarios desplazados en la zona, han tenido que atender a 10 personas, de momento, por congelación, tal y como ha recogido el programa '¡Vaya fama!'.

PUEDE INTERESARTE Muere el futbolista Sebastian Hertner tras caer de una telesilla en una estación de esquí en Montenegro: su mujer está herida

De acuerdo a las informaciones trasladadas por el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, a las 12:37 horas han comenzado a recibirse numerosas llamadas alertando de que el telesilla llevaba parado aproximadamente media hora, con un número indeterminado de personas a bordo.

Los afectados, mientras esperaban ser rescatados, se han mostrado asustados y han tenido que hacer frente al frío debido a las bajas temperaturas que deja tras su paso la borrasca Ingrid.

Tras recibir el aviso, el Centro Coordinador de Emergencias ha activado de inmediato un operativo en el que han participado los Bomberos, la Guardia Civil de Segovia y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha desplazado recursos asistenciales hasta la estación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Una incidencia técnica en los carriles, la causa de la avería

Desde la dirección de La Pinilla se ha comunicado al 112 que la parada se había producido a causa de una incidencia técnica en los carriles del telesilla.

Ante esta situación, se ha reforzado el dispositivo con la activación del grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, así como de las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja, con el objetivo de evacuar a los afectados con la mayor rapidez y seguridad posible.

Todas las personas que se encontraban en el telesilla han sido evacuadas y atendidas en la propia estación.

Por el momento, en la zona permanecen el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y personal sanitario de Sacyl para atender a quienes lo necesiten.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El helicóptero de la Junta de Castilla y León, que inicialmente iba a participar en el operativo, ha sido desmovilizado debido a las adversas condiciones meteorológicas.