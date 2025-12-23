Claudia Barraso 23 DIC 2025 - 18:26h.

El futbolista Sebastian Hertner ha muerto a los 34 años tras caer de una telesilla en una estación de esquí en Montenegro

El exfutbolista Sebastian Hertner, ha fallecido tras caer desde una altura de 70 metros. Se encontraba en una aerosilla, acompañado de su esposa, en la estación de esquí ‘Savn Kuk’, situada al norte de Montenegro.

El accidente ha conmocionado a todo el mundo deportivo. El futbolista profesional alemán, ha fallecido en la caída a sus 34 años. Los hechos se produjeron el pasado domingo en torno al mediodía. Una de las illas dobles se desprendió del cable y el asiento cedió hacia el lado donde se encontraba el deportista, según ha informado el medio internacional ‘Bild’.

La pareja se encontraba en Montenegro de vacaciones. Su mujer también resultó herida durante el suceso. Habían ido a esquiar a la estación próxima a la ciudad de Zabljak, y cuenta con más de cuatro kilómetros de pista con una altitud que alcanza hasta 2.000 metros de altura. La esposa del fallecido, de 30 años, también resultó herida de gravedad tras quedar atrapada en la silla, pero pudo ser rescatada a tiempo por los servicios de emergencia. Sufrió una fractura en la pierna.

La Fiscalía ha abierto una investigación

Además de ellos, otros tres turistas quedaron atrapados en sus asientos durante algunas horas. Sin embargo, los equipos de rescate lograron ponerlos a salvo. A todos menos al futbolista. La Fiscalía de Montenegro ha ordenado el cierre inmediato del lugar y ha abierto una investigación para determinar las causas y los posibles responsables de que las sillas se hayan descolgado del cable, lo que ha dejado varios heridos y un fallecido. Por el momento, no ha trascendido más información sobre lo que haya podido causar este accidente. Las autoridades del país continúan investigando.

El ETSV Hamburgo, ha publicado un comunicado donde ha informado sobre la gran pérdida de Sebastian Hertner. “Con gran tristeza tenemos que anunciar hoy que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian”