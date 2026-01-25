Así fue cómo Alex Honnold consiguió escalar el edificio 'Tapéi 101'

Claudia Barraso 25 ENE 2026 - 18:55h.

El escalador estadounidense Alex Honnold ascendió a sus 40 años los 508 metros que mide el edificio Taipei 101, en Taiwán. Lo hizo sin ayuda de ningún tipo de medida de seguridad, ni cuerda, ni arnés, solo unas cámaras que retransmitían su último reto y uno de los más interesantes.

Bajo la atenta y miedosa mirada también se concentró una gran multitud de gente que veía como minuto a minuto ascendía por las paredes de este emblemático edificio. Aunque por un momento sus planes casi se ven arruinados, solo tuvo que esperar un rato. La lluvia fue uno de los obstáculos que se le presentó a lo largo del camino, pero en cuanto dio una tregua, no dudó en comenzar a ascender.

Su reacción tras conseguir uno de los retos más increíbles, comentó: “Fue una vista increíble, que día tan hermoso”. Otro de sus obstáculos fue el viento, que pareció desestabilizarle hasta en varias ocasiones: “Había mucho viento. Intenté mantener el equilibrio, pero fue una posición increíble, una forma hermosa de ver Taipéi”.

Este fue su mensaje de inspiración

Además de ser una prueba con la que demostró superarse a él mismo, también afirmó que lo hizo para que le sirviera a todo el mundo como una inspiración. “A menudo es el impulso que necesitan para lograr lo que quieren en la vida. A menudo ven algo así y les recuerda que su tiempo es finito y que deben aprovecharlo al máximo, de la forma más significativa posible”, según han recogido en declaraciones medios como ‘El Español’.

Uno de los tramos más difíciles estaba en la planta 64 del edificio, dada la forma tan peculiar que tiene el edificio. Aunque Honnold no es el primer escalador que ha conseguido trepar este edificio, pero sí en hacerlo sin ningún tipo de protección.