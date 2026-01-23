El último y peligroso reto de Alex Honnold, en el que se jugará la vida escalando el Taipei 101, abre una debate televisivo.

El streaming tendrá un retraso de diez segundos por si pasara lo peor.

¿Una locura, un paso más hacia una televisión al límite? 'Skyscraper Live' en Netflix, que se transmite en vivo en la madrugada de este viernes al sábado, a las 2.00 hora española pone el listón muy alto, nunca mejor dicho. Los televidentes podrán acceder a través de la aplicación de Netflix en cualquier dispositivo: televisor, computadora, tableta o teléfono móvil inteligente.

El escalador estadounidense Alex Honnold escalará el Taipei 101 en vivo, transmitido directamente desde Netflix . Según la publicidad, hará su propia imitación de Spider-Man "sin cuerdas, sin red de seguridad y sin segundas tomas". El Taipei 101 es un edificio de 508 metros de altura situado en la capital de Taiwán y que hasta 2009 fue aplaudido como el más elevado del planeta. “Muchas paredes que parecen verticales en realidad no lo son, o no lo son todo el trazado. En cambio, el edificio es vertical de principio a fin, y eso es interesante, diferente, luego emocionante”, declaró recientemente Honnold a Netflix.

Si Honnold tiene éxito -muchos dicen de él que no conoce el miedo- es probable que su ya estelar reputación lo convierta en una estrella internacional. No es que le haga mucha falta a estas alturas. Se dio a conocer en 2017 al escalar en libre la roca Freerider, de 887 metros de altura, en la formación rocosa El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, California (como se documentó en la película Free Solo , ganadora de premios Óscar y Bafta en 2018 ). Pero ahora el órdago es mayor.

Si fracasa podríamos estar ante una película snuff que permitirá a millones de espectadores ver morir a un hombre en directo en Netflix, aunque el servicio de streaming ha incorporado un retraso de 10 segundos para que, en el peor de los casos, no se transmita el momento exacto de la muerte de Honnold.

Honnold, un ser nacido para escalar

Honnold, nacido en 1985 en Sacramento, California, comenzó a escalar a los cinco años en un gimnasio local, alentado por sus padres y motivado por su curiosidad. Durante su adolescencia, la escalada se convirtió en su principal pasión. Abandonó brevemente la universidad para dedicarse de lleno a explorar distintas paredes rocosas de Estados Unidos, viviendo en una camioneta mientras recorría los principales parques nacionales y zonas de escalada.

Honnold no parece temer por su vida. "No creo que sea tan extremo. Veremos. Creo que es el punto perfecto donde es lo suficientemente difícil para ser atractivo para mí y, obviamente, una escalada interesante”. Al Washington Post, le destacó lo inusual de la oportunidad, ya que "es realmente difícil obtener permiso para escalar un edificio". Honnold también expresó su intención con este órdago en directo: “Mi esperanza es que las personas que lo vean al menos vean la alegría en ello".

Experiencia en retos increíbles no le faltan. Entre sus escaladas más destacadas figuran la ascensión en escalada libre de la cara noroeste de la Half Dome (Yosemite), realizada en 2008 en horas y sin ningún tipo de protección, y la travesía del Fitz Roy en la Patagonia junto a Tommy Caldwell en 2014. También sobresale su récord en la travesía de la triple corona de Yosemite (Montañas Watkins, El Capitán y Half Dome), completada en menos de 24 horas.

Sanny McCandless Honnold es una escaladora consumada y verá a su marido jugarse la vida

Sanny McCandless Honnold es una escaladora consumada. Conoció a Honnold en una de sus firmas de libros en 2015. La pareja se comprometió el día de Navidad de 2019 y se casó el 13 de septiembre de 2020. Ahora tienen dos hijas: June, nacida en 2022, y Alice, nacida en 2024. Dicen que es el gran apoyo a su marido y le verá jugarse la vida.

El programa será presentado por un experimentado equipo de presentadores y entrenadores deportivos, incluyendo a Elle Duncan de Netflix Sports y al campeón de lucha libre de la WWE Seth Rollins, experto en situaciones de alta presión. Lo más complicado para el director Joe DeMaio será dónde colocar la cámara. En Polymarket, "el mercado de predicciones más grande del mundo" ya hay apuestas sobre si Honnold logrará esta nueva hazaña. Todo sea por el espectáculo televisivo.