Alberto Álvarez 25 ENE 2026 - 16:11h.

Las empresas emergentes encuentran un filón en los tratamientos personalizados

El mercado anti envejecimiento se consolida como tendencia interesante de inversión a corto y medio plazo

Hace 4.000 años Gilgamesh buscaba en Mesopotamia una planta que devuelve la juventud a quien la toma. La encontró, pero se la robó una serpiente. Los griegos echaban mano de la ambrosía para mantenerse jóvenes y los indios del ayurveda. Muchos siglos después, Ponce de León se pierde en su búsqueda de la fuente de la eterna juventud y así la Humanidad ha perseguido siempre fórmulas para desafiar el paso del tiempo, sin llegar a ninguna parte.

Ahora la ciencia nos acerca un poco más a este anhelo ancestral. Aunque el tope vital sigue estando en los 120 años, el objetivo es llegar lo más lejos posible en las mejores condiciones. Del 18 al 20 de febrero se celebra en Madrid el Longevity World Forum 2026, y allí se presentarán algunos de los avances que nos harán llegar a viejos, pero sin achaques. Hemos seleccionado las mejores empresas nicho que presentan iniciativas antienvejecimiento en este foro y que ya son una realidad, y todas vienen de la mano de científicos e investigadores españoles.

Habits, un entrenador personal de longevidad

Envejecer bien cuesta, y hay que pagar con sudor, pero si sabes qué hacer, mucho mejor. Habits es un entrenador digital de bienestar y longevidad que trabaja tus hábitos (nutrición, movimiento, sueño, estrés, mente, recuperación) apoyándose en IA y en la neurociencia. Analiza cómo vives, lo que comes, el estrés que sufres, tu estado mental, el ejercicio que haces, etcétera y te diseña un plan personalizado a tu medida. Te proporciona rutinas sostenibles de ejercicios físicos y mentales con seguimiento personalizado y analiza los resultados. Hay gente que gasta un pastón en coach, especialistas en nutrición, neurólogos y demás por lo mismo. Solo hay un problema: tu fuerza de voluntad. Ya se puede descargar y probar en APP Store y Google Play.

N-Gene, genética en la saliva

La siguiente startup o empresa semilla, como se traduce en castellano, es N-Gene, que ha creado una plataforma que facilita a los profesionales incorporar la genética predictiva a la práctica clínica, porque predice el riesgo de desarrollar todo tipo de enfermedades a través de un análisis genético de los pacientes. La idea es prevenir antes que curar y sirve para todo tipo de tratamientos, desde planificaciones de ejercicios o nutricionales, a problemas de neurología, traumatología, oncología, dermatología, etcétera. Con una muestra de saliva suele ser suficiente y los especialistas podrán orientar y tomar mejores decisiones sobre sus pacientes. Un paso más hacia la medicina y la salud personalizada.

Celentis, sensores para medir envejecimiento

Uno tiene los años que tiene, la edad cronológica, pero la que de verdad importa es la biológica, es decir, cómo está tu cuerpo y tu cerebro de joven o viejo. Esta empresa que nace de la Universidad politécnica de Valencia fabrica sensores para la investigación del envejecimiento celular, y detectan y cuantifican ese envejecimiento celular en tiempo real. Esto facilita el estudio de nuevos tratamientos porque detecta y analiza las células senescentes en animales de laboratorio que se utilizan en los experimentos antienvejecimiento. Si estos sensores aceleran la investigación, pueden reducir tiempos y costes para validar terapias en la creación de senolíticos, en la regeneración celular o en la detección de biomarcadores.

AItheroscope, previene infartos desde la retina

La aterosclerosis es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, y a menudo se diagnostica en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son más limitadas. Los métodos tradicionales de detección requieren tecnologías costosas y tiempo de profesionales especializados. AItheroscope ofrece una herramienta que analiza mediante IA el fondo de ojo del paciente e identifica la enfermedad tempranamente, permitiendo actuar antes de que se produzcan problemas cardíacos. Así se puede intervenir antes modificando los hábitos, usando fármacos, y haciendo un seguimiento del paciente.

BiotaSmart, mejora tu microbiota

Esta empresa vende test de análisis de microbiota intestinal y elabora un informe con recomendaciones nutricionales personalizadas. Recibes un kit en casa para recoger muestras de tus heces. Ellos las analizan y te indican qué alimentos son más beneficiosos para ti y cuáles debes evitar. Los test valen 250 euros el básico y 350 euros el avanzado. Todo lo puedes hacer desde casa.

Xcure Surgical, implantes óseos en 3D

Desde Madrid, esta empresa emergente produce implantes regenerativos y personalizados impresos en 3D para reconstruir una amplia variedad de huesos en todo el cuerpo humano. No solo sustituye caderas fracturadas, sino que puede ser muy útil para corregir o aliviar problemas de artritis u osteoporosis.

NIB Biotec, test urinario para cáncer de próstata

El último de los avances que cambiarán el futuro es este test de orina para detectar el cáncer de próstata. Es el tipo de cáncer más temido, porque no se manifiesta hasta que suele ser demasiado tarde. Funciona de manera similar a los test de embarazo. Se deposita una gota de orina en el aparato y si salen dos rayas es que tienes una alta probabilidad de tener cáncer de próstata. Aún está en fase de prueba, pero desde la empresa indican que este año saldrá al mercado en España.

Estos son algunos de los pasos que se están dando desde España para evitar una de las consecuencias de seguir viviendo, que es hacerse viejo. Las fuentes de la eterna juventud parece que están hoy un poco más cerca.