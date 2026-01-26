Existen indicios de que la menor fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo

La Audiencia estima así el recurso presentado por el fiscal frente al auto de sobreseimiento dictado el pasado 6 de noviembre

Compartir







La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha decidido reabrir la investigación al considerar necesaria la práctica de las diligencias de instrucción solicitadas en la investigación sobre la supuesta venta de una menor de 14 años por 5.000 euros para casarla en Lleida.

La Audiencia estima así el recurso presentado por el fiscal frente al auto de sobreseimiento dictado el pasado 6 de noviembre por el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela.

Existen indicios de criminalidad

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la Sección Primera de la Audiencia estima que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios de criminalidad frente a los encausados siendo el archivo de la presente causa absolutamente prematuro. “Por ello, el recurso va tener una positiva por esta Sala”, apunta.

En consecuencia, añade, existen indicios de que la menor fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años. Así, fue localizada la menor en el domicilio de estos en Mollerussa (Lleida).