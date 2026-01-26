La llamada se produjo durante la tarde y alertó a la Policía Municipal de Alcorcón, que calificó la situación de riesgo inmediato

El concejal de Seguridad Ciudadana de Alcorcón, David López: "No podemos dar ni un paso atrás"

Compartir







La denuncia de una mujer en estado de gran nerviosismo y llanto permitió la rápida detención por parte de la Policía Municipal de Alcorcón, la detención de un hombre por un presunto delito de violencia de género.

Según ha informado el cuerpo de Policía de la localidad, los agentes recibieron una llamada de auxilio de la víctima, que manifestaba estar siendo maltratada por su marido. La llamada se produjo en pleno turno de tarde y alertó de una situación de riesgo inmediato.

El hombre comenzó a autolesionarse

Tras la llamada de la mujer a la Policía, los agentes llegaron al domicilio que pudieron percatarse de que el varón se había encerrado en el cuarto de baño, donde comenzó a autolesionarse. La intervención policial permitió controlar la situación y proceder finalmente a la detención del presunto agresor.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre por perseguir y agredir con un cuchillo a su expareja en Lezama, Vizcaya

Después de la actuación, la Policía Municipal acompañó a la víctima para interponer la correspondiente denuncia por violencia de género y activar el protocolo de protección.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Alcorcón contra la violencia machista

El concejal de Seguridad Ciudadana, David López, ha reiterado el mensaje de tolerancia cero frente a la violencia machista y ha agradecido públicamente la rápida actuación de los agentes, subrayando que “no podemos dar ni un paso atrás mientras la mitad de la población no viva libre y segura”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón se recuerda que el teléfono 016, de atención a las víctimas de violencia de género, funciona las 24 horas y no deja rastro en la factura.