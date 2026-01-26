Los dos detenidos introdujeron por la fuerza a la víctima en una vivienda, donde la mantuvieron retenida

El padre de la víctima acudió a comisaría para denunciar los hechos y solicitar ayuda

Compartir







Ciudad RealLa Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos varones como presuntos autores de un delito de secuestro y otro de amenazas, tras retener a un joven en un domicilio de Miguelturra y exigir a su padre el pago de 1.000 euros a cambio de su liberación.

Los hechos tuvieron lugar después de una discusión entre los tres implicados por un teléfono móvil, que derivó en un altercado, ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Un año de prisión para la madre de Sevilla que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el covid

El padre de la víctima denunció ante la Policía

Según la investigación, los dos detenidos introdujeron por la fuerza a la víctima en una vivienda, donde la mantuvieron retenida y la amenazaron reiteradamente con golpearla si no recibían el dinero en efectivo u objetos de valor equivalente.

Durante el secuestro, los presuntos autores contactaron telefónicamente con el padre de la víctima, que se encontraba en Alcázar de San Juan, para exigirle el pago.

Tras recibir la llamada, el progenitor acudió de inmediato a la Comisaría de la Policía Nacional de esta localidad para denunciar los hechos y solicitar ayuda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron localizar posteriormente a los tres implicados en la estación de Renfe de Ciudad Real, desde donde presuntamente se disponían a abandonar la ciudad.

La Policía estableció un dispositivo de cierre en la estación que evitó la fuga y permitió la detención de los dos sospechosos.

Los arrestados, que cuentan con numerosos antecedentes policiales por otros delitos, fueron puestos a disposición judicial.

A ambos se les imputan los delitos de secuestro y amenazas.