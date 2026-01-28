Dos cadáveres en seis días: la Policía Nacional investiga el hallazgo de dos cuerpos en Benijo, Tenerife

La localización fue posible gracias a la rápida y eficaz intervención del Grupo de Guías Caninos de la Policía Nacional

La Policía Nacional resalta la importancia en este operativo de la coordinación entre unidades especializadas

La Policía Nacional investiga el hallazgo de los cadáveres de dos personas en apenas seis días de diferencia y a escasos metros en la zona de Benijo, en el Parque Rural de Anaga, correspondiente al municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Los cuerpos fueron localizados en las inmediaciones del Mirador de Benijo, el segundo de ellos en el marco de un dispositivo de búsqueda activo desplegado durante varios días en la zona. La localización fue posible gracias a la rápida y eficaz intervención del Grupo de Guías Caninos de la Policía Nacional, especializado en la detección de restos humanos.

Papel fundamental de la Unidad Canina

El perro actuante, de raza 'Springer Spaniel', ha participado previamente en operativos de gran complejidad, como el dispositivo especial desplegado con motivo de la DANA, demostrando la "alta especialización y preparación" de estas unidades, detalla la Policía Nacional en una nota.

El operativo contó asimismo con el apoyo de medios aéreos, concretamente un helicóptero de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, así como del equipo de drones de la Policía Nacional, que permitió una inspección exhaustiva de una zona de difícil acceso.

También colaboraron en el dispositivo los canes del grupo REHU de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. La Policía Nacional resalta la importancia de la coordinación entre unidades especializadas y el uso de medios técnicos avanzados en la búsqueda activa de personas desaparecidas, subrayando el papel fundamental de los guías caninos en este tipo de intervenciones.