El cadáver se encontraba localizado en un pequeño hueco de menos de medio metro de altura, con escombros, en el interior del cuarto de contadores

Agentes de la Policía Nacional han hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el cuarto de contadores de un piso de Benalmádena, en Málaga.

Dada la situación en que han encontrado el cadáver, que fue localizado el martes a aproximadamente las 10:45 horas, aún no ha podido ser identificado, tal como han señalado fuentes policiales citadas por EFE.

La investigación aguarda ahora a la realización de la autopsia, clave para determinar las causas de la muerte, que por el momento se desconocen. Por el elevado estado de descomposición, de igual modo, no ha sido posible avanzar si presenta o no signos de violencia.

De acuerdo con información provocada por diario Sur, el cadáver se encontraba localizado en un pequeño hueco de menos de medio metro de altura, con escombros, en el interior del cuarto de contadores.