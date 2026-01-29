José Rocamora 29 ENE 2026 - 21:47h.

El 'grooming' se produce cuando un adulto contacta a través de Internet con un adolescente para después involucrarlo en actividades de carácter sexual

Las denuncias por abuso sexual a menores en Internet se disparan un 13% en dos años: el 61% de las víctimas son niñas

Uno de los principales riesgos para los menores en internet es el 'grooming'. Los niños son las principales víctimas de delitos sexuales en redes sociales. Representan ocho de cada 10 denuncias por abusos.

Son delitos sexuales digitales como lo es, por ejemplo, el 'grooming'. Un adulto contacta a través de Internet con un adolescente para después involucrarlo en actividades de carácter sexual. Las denuncias por este tipo de delitos han aumentado un 13% en solo dos años. Además, el procedimiento judicial todavía es lento y puede llegar a alargarse tres o más años, lo cual afecta aún más a las víctimas.

Casi el 61% de esas víctimas son niñas de 13 años y el perfil del agresor es el de un hombre sin antecedentes penales. Además, en más de la mitad de las ocasiones es alguien conocido por la víctima. Desde Save the Children, insisten en que para acabar de una vez con este problema es fundamental la cooperación de varios actores.

"Tiene que haber, por un lado, mecanismos de verificación de la edad que funcionen. Por otro lado, tiene que haber responsabilidad de las plataformas y de las empresas de diseñar, teniendo en cuenta que los chicos y chicas van a utilizarlas. Y por otro lado, la parte de la educación y la concienciación que tiene que venir tanto desde la escuela como desde las familias", sostiene Catalina Perazzo, directora de influencia y desarrollo de Save the Children.