Alejandro Villena, psicólogo, sobre la sobreexposición infantil en redes: "El sharenting es una negligencia parental"

La huella digital empieza mucho antes de lo que pensamos debido al uso masivo de redes sociales. Nuevos estudios, como es el caso del último análisis de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) muestran cómo hasta el 81% los menores de seis meses tienen contenido subido a redes sociales.

También están encima de la mesa los datos arrojados por EU Kids Online: aproximadamente el 89% de las familias publica contenido sobre sus hijos sin solicitar su consentimiento. En este contexto, también se expone la falta de conciencia de las implicaciones legales, psicológicas y de seguridad asociadas, según se explica en el estudio.

¿Quién es responsable de proteger a los menores?

La situación legal toma el protagonismo en este escenario. Por una parte, las plataformas de redes sociales cuentan con restricciones de edad para crearse una cuenta. Países como Australia han bloqueado por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Ahora bien, en el caso de España, voces expertas claman por una regulación.

Idoia Miranda, quién es coordinadora del proyecto 'Crecer en un mundo de pantallas', de Somos Conexión explica que “los datos demuestran la urgencia de contar con un marco legal que reconozca a los menores como sujetos plenos de derechos digitales”. Además, recalca el hecho de que los menores “puedan decidir sobre su presencia en internet”.

¿Quién es el autor de la propia imagen?

Por su parte, el abogado y criminólogo Pablo de Palacio de Lassaletta, enfatiza que “los menores son los autores de su propia imagen”. ¿Qué implica esta tesitura? En términos legales, el experto explica que “estos pueden pedir a sus padres no estar en Internet y en caso que no les hagan caso reclamar su derecho ante el Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, a pesar de que sea una situación que se puede contemplar, el experto apela a la cotidianidad de la vida real: “eso es muy claro teóricamente hablando y muy improbable en la práctica. Pero existe”.

¿Hay mecanismos para proteger este tipo de prácticas?

Aunque sean personas adultas quiénes suban el contenido de menores —si se da en el entorno familiar, de madres o padres a hijos se conoce como ‘sharenting’, por la fusión de los términos anglosajones 'share' y 'parenting'—, Miranda aboga por la colaboración y la alfabetización de los riesgos:

“No se trata sólo de proteger esa privacidad. También hay que establecer responsabilidades para las plataformas y los creadores de contenido. Las familias no pueden asumir solas la protección de sus hijos en internet; las empresas tecnológicas deben colaborar activamente para garantizar que el uso sea seguro y responsable”.

De Palacio de Lassaletta hace énfasis en la prevención de los contenidos que se suben. Aunque, en este caso, el abogado lamenta que “la realidad va más rápida que la ley”. ¿Por qué? “No tenemos mecanismos ni recursos para evitar que un material se suba a internet. Pero cuantas más medidas de contención existan, mayor es el grado de probabilidad de evitar que esto suceda”, concluye.