Los menores de 16 años en España tiene al menos una red social a la que pueden llegar a dedicar más de 5 horas al día

Las denuncias por abusos sexuales a menores en Internet se han disparado un 13% en dos años, tal como recoge un informe reciente de Save The Children, que avisa de que la edad media de las víctimas es de 13 años y la mayoría son niñas, representando un 61% de los casos.

Concretamente, y según su estudio, las denuncias por delitos sexuales digitales contra niños y niñas en las redes superaron las mil en 2024, aunque la organización por la infancia avisa de que "estos datos son solo la punta del iceberg", ya que, según una encuesta propia realizada recientemente, el 97% de los entrevistados señalaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital cuando eran menores de edad.

El perfil del agresor en el entorno digital: mayoritariamente hombre sin antecedentes y de un entorno conocido

De acuerdo con su último informe ,‘Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital’, difundido este jueves por Save The Children y basado en el estudio de 23 sentencias correspondientes a 28 casos de agresiones sexuales online ocurridos en el periodo 2023-2024, las denuncias que tienen como víctima a la infancia y adolescencia representan el 84,2 % del total de este tipo de delitos.

Los datos analizados, basados en casos judicializados y con resolución, indican además que el agresor responde mayoritariamente a un hombre sin antecedentes penales, el 41,7% procedente de un entorno conocido y el 25% vinculado al ámbito familiar; un porcentaje -este último- significativamente superior al 3,3% observado en el análisis de 2021-2022.

La mayor parte de los casos, entre adolescentes de entre 13 y 15 años

El 25% de los casos se produjeron en adolescentes de entre 13 y 15 años, pero, según los datos del Ministerio del Interior, hubo un 3,6% de denuncias de abusos sobre niños y niñas de 9 y 10 años.

A este respecto, Save the Children hace también hincapié en su preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en estos casos de violencia sexual digital, ya que en el periodo 2023-2024 más del 60% duraron tres años o más y un 14 % supera los cinco años.

El 65% de las víctimas declaró más de dos veces antes del juicio, lo que incrementa el riesgo de revictimización, incide la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, Catalina Perazzo.

"Aunque ha aumentado el uso de la grabación del testimonio, todavía no se aplica de forma sistemática", señala tras recordar que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI) establece la necesidad de una justicia especializada para atender a niños, niñas y adolescentes víctimas.

En el 65,2% de los casos la sentencia por abusos sexuales en la Red es condenatoria

Atendiendo a las estadísticas, el informe también indica que en el 65,2% de los casos, el fallo de la sentencia es condenatorio, lo que supone un descenso respecto al 96,7% de condenas en 2021-2022, y las absoluciones se deben principalmente a que no se considera que concurran todos los elementos exigidos por el tipo penal.

Más allá, en el 71,4% de los casos en los que se impuso pena de prisión, la duración de la pena fue de más de 3 años y las penas entre 1 y 2 años constituyen el 14,3%

La pena accesoria de inhabilitación para trabajar en profesiones o cargos que requieran contacto con menores de edad se aplica en la mayoría, pero todavía hay sentencias que no la incluyen, señala el informe de la ONG.

Por otro lado, en el 42% de los casos no se menciona o no consta la aplicación de medidas cautelares.

Ante estos datos, Save The Children insta a ampliar urgentemente el número de secciones especializadas en violencia contra la infancia en todos los territorios, fiscalías especializadas y equipos técnicos formados que auxilien a jueces y magistrados.